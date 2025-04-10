Государственный визит Токаева в Россию намечен на осень

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Государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию намечен на осень. об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Год обещает быть интересным и насыщенным. Мы планируем, что предстоящий визит, который намечен на осень, Касым-Жомарта Кемелевича - тоже важная веха, и мы ведем очень серьезную работу по подготовке и проведению госвизита. Благодарим российских коллег за содействие при подготовке к предстоящему мероприятию", - отметил он.

"У нас с вашим визитом связывают много хороших мероприятий - награждение наших коллег и возложение у Вечного огня в парке 28 панфиловцам. Мы открываем наши юбилейные мероприятия внутри Казахстана по случаю 80-летия нашей общей Победы", - указал Нуртлеу.

Ожидается, что спикеры Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев, Мажилиса парламента Ерлан Кошанов и премьер-министр республики Олжас Бектенов также совершат визиты в Россию.