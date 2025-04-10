Срок пребывания иностранцев в России по электронной визе увеличен вдвое

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Иностранцы смогут находиться на территории России по единой электронной визе 30 дней вместо 16. На это обратил внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

"Уже второй год жители 64 государств могут оформить единую электронную визу. За этот период ее получили более миллиона раз. Сегодня рассмотрим изменение в законодательство, которым увеличим срок пребывания по ней. Теперь он составит 30 суток вместо 16", - указал премьер.

По его словам, вместе со сроком максимального пребывания по визе будет увеличен и период ее действия. Теперь он будет составлять четыре месяца. Эти меры позволят дольше путешествовать по России иностранным гражданам, которым интересна "уникальная природа, богатая история" России, а также расширят возможности тех, кто приезжает в страну для укрепления деловых контактов, заявил Мишустин.

Он отметил, что по итогам прошлого года количество туристических поездок по России выросло на 10%, в том числе благодаря иностранным гостям.

"Туристическая отрасль наращивает привлекательность, активно расширяется транспортная инфраструктура, строятся курорты, гостиницы, благоустраиваются общественные пространства, реализуются предпринимательские проекты, и все больше людей выбирают отдых именно в России", - подчеркнул глава правительства.