Трамп ослабил хватку

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

В течение недели лидер США Дональд Трамп вел беспрецедентную игру с рынками, но к среде (9 апреля) его столь масштабное «торговое наступление», начатое с размахом 2 апреля, стало экономически и политически невыгодным для него самого.

Трамп внезапно отказался от самых высоких тарифов, введенных для торговых партнеров США, за исключением Китая, объявив о приостановке их применения на 90 дней. Это рынкам некоторую передышку и «отскок», так как замаячила переговорная перспектива. Смягчив сценарий, Трамп поубавил собственные амбиции освободить американцев от несправедливой, по его мнению, системы мировой торговли. Но магистральный настрой все равно он сохраняет – «давить» торговых конкурентов тарифами. В особенности, Китай – ключевого оппонента США, в отношении которого никаких торговых смягчений не объявлено.

Сам Трамп пояснил, что он отменил «тотальные тарифы», потому что население начало «немного пугаться», сказал он. «Я увидел, что люди стали нервничать. В конце концов, пауза была «продиктована сердцем», — добавил он. Это показывает, что Трамп видит реакцию рынков, и осознал, что зашел за флажки. Хотя до воскресенья, даже после двух резких падений на фондовых рынках США, Трамп был непреклонен в своей позиции. При этом выходные американский лидер провел во Флориде, играя в гольф. И на досуге установил предельно высокую планку для переговоров с торговыми партнерами, отмахнувшись от рыночных потрясений как от досадного недоразумения.

Но напряжение начало проявляться. Республиканцы на Капитолийском холме, которые поддерживают Трампа почти тотально, внезапно стали критиковать его. Демократы же получили политический подарок, который Трамп преподнес им в виде торговой войны, и которая, понятное дело, навредит избирателям во всех штатах.

Решение Трампа «смягчится» в определенной степени свидетельствует о том, что он все-таки опасается более глубокой негативной реакции инвесторов, спонсоров и электората. Восстание против протекционизма Трампа со стороны инвесторов и ряда его адептов-миллиардеров в американском бизнесе, включая главу Tesla и ключевого советника Белого дома Илона Маска, набирало обороты.

7 апреля Трамп начал адаптироваться к ситуации, были запущены торговые переговоры с Японией и Южной Кореей, ответственным за которые был назначен глава Минфина Скотт Бессинт (его на Уолл-стрит считают авторитетным и эффективным переговорщиком в пуле помощников американского лидера).

Но только после того, как на этой неделе рыночный кризис распространился на продажу государственного долга США, побудив таких экономистов, как бывший министр финансов Лоуренс Саммерс, предупредить о финансовом кризисе, Трамп по-настоящему испугался и приостановил действие большинства дополнительных тарифов «дня освобождения». Также, видимо, повлияло на Трампа и интервью исполнительного директора JPMorgan Джеймса Даймона телеканалу Fox Business, где он предупредил, что США, вероятно, скатываются к рецессии. «Я отношусь к этому спокойно, но я думаю, что все может стать ещё хуже, если мы не добьемся здесь некоторого прогресса», — сказал Даймон.

Представители Белого дома пытались представить «колоссальные изменения», внесенные Трампом, как часть грандиозного плана. Выступая перед журналистами на «лужайке» у Белого дома 9 апреля С.Бессинт сказал, что провел часть воскресенья с Трампом во Флориде, и описал события прошлой недели как отражение «стратегии президента на протяжении всего времени». В результате многие десятки государств присоединились к переговорам. Глава Минфина США отметил: «Для продолжения работы в таких условиях требуется огромное мужество, в итоге всё завершилось здесь. Теперь Америка будет участвовать в «добросовестных» переговорах. Мы готовы вас выслушать».

Причем буквально несколько дней назад Бессант в интервью Такеру Карлсону приветствовал тарифные планы Трампа. Он предположил, что они помогут США сделать мировой рынок более справедливым, провести реиндустриализацию и решить «серьёзные проблемы с распределением» в экономике. Один из представителей Уолл-стрит, близкий к Белому дому, сказал, что Бессант помог Трампу понять, что США должны приостановить повышение тарифов для стран с исторически хорошими отношениями с США и ограничиться самым суровым наказанием только для Поднебесной.

Бизнес-конгломераты вздохнули с облегчением, но заявили, что потрясения, вызванные политикой Трампа, не прекратились. Они отметили, что 10-процентные пошлины на товары из большинства стран остаются в силе, США усилили торговую войну с Китаем, второй по величине экономикой мира, а потенциальные пошлины на конкретные отрасли остаются неясными.

Тем временем демократы продолжали критиковать президента, несмотря на его отступление. «Хаос, неопределённость и реальный ущерб от тарифного налога Трампа не исчезнут за 90 дней. Суть в том, что президент создал глобальный беспорядок за счёт американских семей и бизнеса», — заявил сенатор от штата Иллинойс Дик Дурбин.

Очевидно, «пляски» будут продолжаться, но по большому счету вокруг нуля. Так как по-прежнему растет эскалация с ключевым торговым партнером США – КНР. Скажем, поставки американской нефти в Китай уже почти «обнулились» после введения тарифов.

Поток нефти от крупнейшего в мире производителя к ее крупнейшему импортеру, вероятно, будет сведен к нулю из-за обострения торговой войны между двумя ведущими экономиками (хотя справедливо заметить, что поставки сырой нефти из США в Китай в первые месяцы этого года составили лишь около 1% от общего объема импорта «черного золота» Поднебесной).

После роста в предыдущие годы, поставки нефти из США в Китай сокращались в 2025 году из-за последовательных раундов тарифов, введенных Дональдом Трампом в то время, когда внутренний сектор переработки уже испытывал трудности. Ответные меры Пекина, которые повысили тарифы на импорт из США до 84%, а также последнее повышение пошлин США на товары из Китая до 125%, только усугубили ситуацию.