Дарчиев: Россия отметила приоритетность возвращения своей дипсобственности в США

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Россия на консультациях в Стамбуле обозначила приоритетность возвращения своей конфискованной в США дипсобственности. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне, глава российской делегации на консультациях с США по проблемам работы посольств Александр Дарчиев.

"С российской стороны была акцентирована приоритетность скорейшего возвращения конфискованной властями США дипломатической недвижимости, принадлежащей РФ на правах собственности, в отношении чего подтверждена взаимная готовность работать над соответствующей "дорожной картой", - указал дипломат в беседе с журналистами.