CNBC: объем американских пошлин в отношении Китая вырос до 145%

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Суммарные пошлины США против товаров из Китая составляют 145%. Об этом информировал телеканал CNBC, ссылаясь на должностное лицо американской администрации.

Согласно его данным, 125% ввозные пошлины в отношении продукции КНР, о которых 9 апреля объявил президент США Дональд Трамп, не учитывают 20% тариф, примененный ранее главой Белого дома за якобы недостаточные усилия правительствами Канады, Мексики и Китая в борьбе с распространением наркотического вещества фентанил. Так, совокупная пошлина на товары из Китая составляет 145%.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Против КНР американские пошлины были установлены на уровне 34%. Китайские власти, в свою очередь, указали, что с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию, импортируемую из США.

Позднее Трамп заявил, что будет взимать с китайской продукции пошлины в размере 104% до тех пор, пока власти КНР не пойдут на торговую сделку с США. Китай в ответ повысил ставку пошлин на американские товары с 34% до 84%. Американский лидер, со своей стороны, объявил, что его администрация повышает торговые пошлины в отношении Китая до 125%.