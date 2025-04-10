Политолог Хейфец: в вопросе Панамского канала Вашингтон принимает желаемое за действительность

Соединенные Штаты увеличат масштабы своего военного присутствия в Панаме. Об этом сообщил 9 апреля по итогам визита в Панаму министр обороны США Пит Хегсет.

"Мы приветствуем благоприятную возможность расширить масштабы присутствия войск [США] здесь, чтобы обеспечить суверенитет Панамского канала", - сказал шеф Пентагона на совместной с министром общественной безопасности Панамы Фрэнком Абрего пресс-конференции. Она состоялась в Панама-Сити, Пентагон вел на своем сайте ее прямую трансляцию. Хегсет не вдавался в детали, но упомянул "ротационные совместные учения" в Панаме.

При этом глава американского военного ведомства уклонился от ответа на вопрос о том, признает ли нынешняя администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом суверенитет Панамы над расположенным в этой стране каналом между Тихим и Атлантическим океанами. "Мы, разумеется, понимаем, что Панамский канал находится в Панаме. Защита суверенитета Панамы от дурного влияния важна. Поэтому, когда президент Трамп говорит, что мы возвращаем себе Панамский канал, выводя его из-под влияния Китая, это подразумевает партнерство между Соединенными Штатами и Панамой", - заявил Хегсет.

Кроме того, он подтвердил, что в соответствии с новыми договоренностями США и Панамы американские военные корабли и суда обеспечения будут проходить через канал бесплатно и в приоритетном порядке. "Мы называем это "первыми и безвозмездно", и мы отразили это вчера (8 апреля - прим. ТАСС) в нашем [совместном] заявлении. Первыми и бесплатно для военных кораблей и судов обеспечения США и Панамы, в партнерстве ", - уточнил министр. "Для нас было важно, чтобы при чрезвычайных обстоятельствах наши войска могли перемещаться первыми и безвозмездно", - подчеркнул он.

Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтону необходимо вернуть контроль над Панамским каналом. Он критиковал высокие тарифы, взимаемые за прохождение Панамского канала, подчеркивая, что передача контроля над этим объектом в 1999 году была "жестом сотрудничества", а не уступкой другим странам. 20 января в инаугурационной речи он заявил о намерении "забрать обратно" Панамский канал. Американский лидер также заявлял без предоставления доказательств, что водный путь якобы управляется Китаем. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал "абсолютно ложной" информацию о полном контроле Китая над Панамским каналом. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино отмечал, что суверенитет над каналом и независимость страны не могут быть предметом переговоров.

Главный редактор журнала "Латинская Америка", профессор СПГУ Виктор Хейфец полдчеркнул в этой связи, что «было бы неплохо дождаться подтверждения от панамской стороны об этой договоренности. Все предшествующие договоренности между руководством США и Панамы, как выяснялось позже, выглядят не совсем так, как это рассказывают в США. Поэтому вполне возможно, что США выдают желаемое за действительное. Но даже если бы это было бы так, речь не идет, и не пойдет о возвращении канала под полный контроль США и пересмотра Договора 1978 года. Речь об этом не идет, а Белый Дом, и Пентагон пока выдают желаемое за действительное».

По словам эксперта, «без договоренностей с китайской компанией, управляющей каналом, такие решения приниматься не могут. То есть правительство Панамы, хотя и обладает каким-то суверенитетом, но в том и вопрос, что управляющей компании переданы соответствующие полномочия и с ней надо достигать какие-то договоренности. Поэтому мне кажется, что кто-то в Пентагоне бежит впереди паровоза».

В день визита Хегсета Генпрокуратура Панамы заявила, что начала расследование против владеющей портами по обе стороны Панамского канала компании Panama Ports Company, принадлежащей гонконгскому инвестиционному конгломерату CK Hutchison. При этом 5 марта CK Hutchison заявила, что продаст американским инвесторам долю в 90% в своем дочернем предприятии, которое управляет портами по обе стороны Панамского канала. Группа инвесторов, в которую вошли BlackRock и компании Global Infrastructure Партнеры и Terminal Investment, также приобретет 80% в других дочерних предприятиях, которые владеют и управляют 43 портами и 199 причалами в 23 странах. Сумма сделки составит $22,8 млрд.

Панамский канал, введенный в эксплуатацию в 1914 году, был построен США и находился под их контролем. Договор Торрихоса - Картера в 1977 году определил поэтапную передачу канала Панаме, завершившуюся в 1999 году. Соглашение предусматривает нейтралитет канала и его доступность для мировой торговли. Он остается важнейшим маршрутом для глобальной экономики и одним из ключевых объектов интересов США.