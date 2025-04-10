Политолог Гришанов: в вопросе тарифов Трамп пошел на попятную

Администрация президента США Дональда Трампа может в ближайшее время заключить сделки с некоторыми странами о взаимном снижении тарифов. Об этом сообщил 10 апреля глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

"Есть большой список сделок, которые близки к финишной черте", - сказал Хассет телеканалу CNBC. Ранее американский министр финансов Скотт Бессент отметил, что Вьетнам, Индия, Южная Корея и Япония ведут с США переговоры о смягчении пошлин.

Трамп 2 апреля заявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. России нет в списке.

9 апреля Трамп объявил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин в отношении 75 стран, которые проявили готовность к переговорам, в отношении них будут действовать импортные тарифы в размере 10%. Президент США заявил, что открыт к обсуждению размеров пошлин с торговыми партнерами.

Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов считает, что «решение о приостановке действия новых тарифов - это проявление слабости. Трамп вряд ли ожидал тех последствий, которые появились после шага о резком повышении таможенных пошлин для всех стран мира. Поэтому для его избирателей это очевидно, что это проявление слабости и непоследовательности».

Эксперт также полагает, что «Трамп не будет последователен в отношении чего бы то ни было, в том числе и в отношении Китая. Это его традиционный стиль, который проявился на его первом сроке. Просто тогда некая последовательность обеспечивалась присутствием в его команде более опытных сотрудников в его администрации, а сейчас он принял решение сделать ставку исключительно на своих идеологических единомышленников, которые не будут саботировать его решения. А результат такой политики наблюдают все, и все были к этому готовы. Поэтому он должен пойти на попятную, хотя Трамп человек непредсказуемый, и, по сути, он сейчас всю торговлю с Китаем заморозил. Но для экономики США и особенно для некоторых штатов и предприятий это тяжелый шаг, и очевидно, что они будут торговаться, чтобы он отказался от этого решения. В противном случае это ударит по позициям самого Трампа и его партии».