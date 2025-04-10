Захарова анонсировала жесткий ответ на участие Японии в снабжении Киева вооружениями

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Россия примет жесткие контрмеры на любые шаги Японии по какому-либо участию в снабжении Украины вооружениями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Токио присоединиться к работе Центра НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины.

Захарова отметила, что Япония на фоне реализуемого курса на ускоренную ремилитаризацию все глубже вовлекается в конфликт вокруг Украины, расширяя материально-логистическую поддержку киевского режима.

"Хотели бы предупредить, что любые шаги Японии по прямому либо опосредованному участию в снабжении Украины вооружениями и военной техникой, которые будут применяться для убийства российских граждан, содействию в подготовке украинских боевиков расцениваются нами как однозначно враждебные. В случае их реализации неизбежно последуют наши жесткие меры, которые нанесут существенный урон интересам Японии", - подчеркнула она.

По словам дипломата, "подобные деструктивные действия, уводящие Японию еще дальше от декларировавшейся прежними поколениями японских политиков концепции мирного развития страны, не только ведут к де-факто утрате ею статуса пацифистского государства, но и чреваты открытым участием Токио в военных преступлениях украинской националистической верхушки со всеми вытекающими долгосрочными последствиями".