Более 40% опрошенных жителей России не верят в гороскопы

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Больше 40% жителей России заявляют, что не верят в гороскопы, при этом 41% опрошенных однозначно верят в сверхъестественное. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-кинотеатра Okko и медиахолдинга Rambler&Co, передает ТАСС.

Как отмечается, 44% респондентов не верят в гороскопы, иногда сбываются прогнозируемые события у 39% россиян, и лишь 17% участников опроса безоговорочно доверяют предсказаниям. К гадалкам и тарологам обращались всего 22% граждан. Вместе с тем все сбылось у 40%, прибегнувших к подобным услугам, у 37% исполнилось частично, а ничего из обещанного - у 23%.

В целом 41% жителей страны однозначно верят в сверхъестественное, 42% опрошенных допускают его существование и только 17% заявляют, что не верят в потусторонние силы. В загробную жизнь при этом верят 62% от общего числа частников исследования.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co в период с 28 марта по 3 апреля текущего года среди 61 836 интернет-пользователей.