Путин призвал активнее объяснять гражданам ситуацию с ипотекой

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Президент России Владимир Путин при общении с гендиректором ДОМ.РФ Виталием Мутко призвал активнее объяснять гражданам ситуацию на рынке жилья, в том числе в ипотечном кредитовании.

Мутко при этом обратил внимание, что в последнее время спрос на жилье снизился, на этом сказалось завершение массовой льготной ипотеки и высокая ключевая ставка. По его словам, это может негативно отразиться и на будущих жилищных проектах, которые планируется ввести в строй в 2027-2028 гг.

"Сегодня многие люди отложили покупку жилья. Депозиты высокие - ушли. И когда в 2027 году, допустим, ситуация изменится, люди начнут забирать из банков деньги, - у нас жилья может не быть в предложении", - отметил гендиректор ДОМ. РФ.

Глава государства при этом выделил еще одну опасность: "А цена вырастет". "Нужно и с потребителями тоже работать, заранее все объяснять", - указал он.