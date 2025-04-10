DPA: Зёдер полагает, что избрание Мерца канцлером ФРГ может состояться 6 мая

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Председатель Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер считает, что избрание лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца на пост канцлера Германии может состояться 6 мая. Об этом информировало агентство DPA, ссылаясь на участников внутреннего заседания правления ХСС.

Сообщается, что если все пойдет по плану, как заявил Зёдер, коалиционное соглашение между блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) может быть подписано 5 мая, а Мерц может быть избран канцлером на следующий день.

Имена будущих министров будут названы только после избрания канцлера.

В среду лидеры ХДС/ХСС и СДПГ согласовали коалиционный договор, который ляжет в основу работы нового германского правительства. В случае СДПГ его должны одобрить члены партии, ХДС - делегаты малого съезда, ХСС - только правление. Голосование членов СДПГ займет не менее 10 дней.

В Германии 23 февраля состоялись досрочные выборы в Бундестаг. Блок ХДС/ХСС одержал победу, получив 28,5% голосов. Второе место заняла "Альтернатива для Германии" с 20,8%, на третьей позиции оказалась СДПГ с 16,4% голосов. За ними идут партия "Зеленые" и Левая партия, за которых отдали голоса 11,6 и 8,8% избирателей соответственно.