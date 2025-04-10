Prada заключила сделку о приобретении Versace за $1,4 млрд

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Компания-производитель люксовых брендов одежды Capri Holdings Ltd. объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении домом моды Prada итальянской марки Versace.

Согласно пресс-релизу компании, сделка на сумму порядка $1,4 млрд будет закрыта во второй половине текущего года. Capri Holdings Ltd. является владельцем Versace с 2018 года.

Prada - итальянская компания, специализирующаяся на производстве люксовой одежды, обуви и аксессуаров. Была основана в Милане в 1913 году. Миучча Прада, внучка основателя дома Марио Прады, является креативным директором Prada, а также креативным директором Miu Miu. В апреле прошлого года она заняла пост исполнительного директора Prada.

Модный дом Versace был основан в 1978 году итальянским модельером Джанни Версаче, который в 1997 году был убит серийным убийцей. Дело мэтра продолжила его младшая сестра Донателла, которая покинула пост креативного директора Versace в марте текущего года.