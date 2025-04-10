Лукашенко полагает, что Украина со временем будет участвовать в СНГ и ЕАЭС

© Гавриил Григоров/ ТАСС

Когда на Украине появятся здравомыслящие люди, страна будет участвовать в таких интеграционных объединениях на постсоветском пространстве, как Содружество Независимых Государств (СНГ) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Соответствующую точку зрения изложил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью МТРК "Мир".

"Вы говорите про СНГ, ЕАЭС. Надо объединяться, и это мы можем сделать в рамках Евразийского экономического союза, где мы председательствуем, ну и кое-что в рамках Содружества Независимых Государств, где у нас сохраняется зона свободной торговли. Я думаю, украинцы попробовали вступить в НАТО, в ЕС. Придут здравомыслящие люди. Они не будут отпихиваться от нашего союза. Полагаю, что Украина будет с нами", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко привел в пример Грузию, которая сегодня поставляет в Россию и Белоруссию свою продукцию, не нашедшую спроса на Западе. "Куда пришли? Пришли к нам, в Россию. Мы с Грузией сотрудничали и раньше. Вот путь, который пройдет и Украина", - указал он.