Минздрав сектора Газа сообщил о 40 погибших в анклаве за сутки

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В результате военной операции Израиля в секторе Газа за прошедшие сутки погибли не менее 40 палестинцев, более 140 получили ранения. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава в своем Telegram-канале.

"За минувшие сутки в Газе погибли 40 палестинцев, 146 пострадали. С момента возобновления Израилем боевых действий 18 марта были убиты 1 522 человека, еще 3 834 были ранены", - указали в министерстве. Общее число жертв в секторе Газа с октября 2023 года возросло до 50 886, число пострадавших - до 115 875, уточнили в ведомстве.

18 марта Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе текущего года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками, подчеркнув, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников.