Медведев указал на злоупотребления в проверке знания мигрантами русского языка

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В сфере проверки знания мигрантами русского языка и истории выявлено большое число злоупотреблений. На этом акцентировал внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии по совершенствованию государственной миграционной политики.

"Итоги проверок, которые мы рассматривали на прошлом заседании межведомственной комиссии, свидетельствуют о значительном количестве злоупотреблений в этой сфере", - указал он.

Политик выразил сожаление, что сертификаты о сдаче экзамена, которые выдавались иностранным гражданам, далеко не всегда гарантируют их знания. "Иногда владельцы подобных сертификатов вообще с трудом понимают русскую речь и не могут изъясняться", - отметил он.

Медведев напомнил, что в конце 2024 года вступили в силу законодательные изменения, нацеленные на борьбу с нарушениями в этой сфере, включая коррупционные нарушения, введен запрет для частных организаций-посредников участвовать в приеме экзаменов у мигрантов, проводить данную процедуру теперь могут исключительно госучреждения. Вместе с тем правительство утвердило перечень этих организаций, установлена обязанность по видеофиксации всей процедуры экзамена, уточнил он.

Зампред СБ РФ также подчеркнул, что мигранты с неснятой или непогашенной судимостью представляют опасность, они не должны получать разрешение на проживание в России.

По его словам, в России необходимо усовершенствовать механизм предоставления сведений о таких лицах. "Важно, чтобы они поступали своевременно и в полном объеме. Особенно это касается информации о тех, кто прибывает к нам в безвизовом порядке", - акцентировал политик.