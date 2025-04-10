Жители России назвали самые раздражающие слова на работе

© Евгений Курсков/ TACC

Больше всего жителей России раздражают на работе уменьшительно-ласкательные слова, включая такие как "человечек" и "задачка". Лидерами среди устойчивых выражений являются "Я вас услышал" и "ретроградный Меркурий". Об этом со ссылкой на данные исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru сообщает ТАСС.

Опрос проводился в период с 17 по 25 марта среди 2,6 тыс. россиян.

"Среди самых раздражающих слов первое место заняли "человечек", "задачка" и другие в уменьшительно-ласкательной форме - об этом заявили 24% респондентов. Второе место занимает слово "засинкаться" (связаться) - 21%. Третье место у слова "вкусный" (в контексте, не касающемся еды) - 17%", - свидетельствуют результаты опроса.

Кроме того, в рейтинге раздражителей оказались слова "мэтч" и "смэтчиться" (16%), означающие встречу, и "апрувить" (15%) - утвердить. В список также вошли "услышимся", "фидбэк", "асап" (как можно скорее) и "токс" (негативная атмосфера).

"Среди устойчивых фраз лидирует "Я вас услышал" - 24% опрошенных заявили, что эта фраза вызывает у них негативные эмоции. Второе место у выражения "ретроградный Меркурий" (как объяснение рабочих проблем) с 19%, третья позиция у фразы "Надо было вчера" (17%). В десятку также попали "Я на колле", "Все так делают", "От слова "совсем", - следует из материалов исследования.