Трамп заявил о желании заключить торговую сделку с Китаем

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США хотели бы заключить торговую сделку с Китаем и уверены, что смогут найти общий язык. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе заседания своего кабинета.

"Посмотрим, как пойдут дела с Китаем. Мы бы хотели заключить сделку", - сказал он, отметив, что Соединенные Штаты при его администрации "приводят отношения с КНР в форму".

"Я уверен, что мы отлично поладим. Я очень уважаю председателя КНР Си Цзиньпина, он уже долгое время является моим другом, и я думаю, что мы сможем выработать что-то, что будет очень хорошо для обеих наших стран", - указал Трамп.