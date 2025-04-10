Лукашенко считает, что в БРИКС могут создать собственную валюту

© Гавриил Григоров/ ТАСС

Государства БРИКС со временем могут создать свою альтернативную доллару валюту. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью МТРК "Мир".

"Вполне возможно со временем. Никто, как президент России Владимир Путин сказал, сегодня этим особо не занимается. Пока, может, Бразилии и Китаю или другим это не нужно, хотя Китаю вот-вот уже надо будет. Мы с Россией уже давно за то, чтобы была альтернативная валюта, поскольку мы видим, к чему приводит монополизм доллара", - отметил он.

"Кто сегодня скажет, что БРИКС не имеет основы для будущего? Недавно Дональд Трамп резко выступил против объединения, заявил, что создают какую-то альтернативную валюту. Значит, почувствовали соперника. Посмотрите, сколько туда хотят вступить стран. Мы стали партнерами. БРИКС - это ведущие государства мира, с которыми мы сотрудничаем. Когда я бываю на БРИКС, то могу встретиться с десятком лидеров государств", - указал Лукашенко.