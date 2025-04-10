В Северной Осетии ветеранам ВОВ выплатят по 100 тыс. рублей

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Власти Республики Северная Осетия - Алания (РСО-А) установили выплаты в размере 100 тыс. рублей для ветеранов Великой Отечественной войны к 80-летию Победы. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РСО-Алания Альбина Плаева во время пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" .

"Предусмотрены выплаты ко Дню Победы для участников Великой Отечественной Войны - это 100 тыс. рублей. И есть еще разные категории, в том числе и вдовы. Предусмотрели разного рода выплаты до 100 тыс. рублей, все это мы планируем осуществить в ближайшее время", - сказала она.

Плаева отметила, что практически все ветераны в республике получили памятные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах". Это было сделано в торжественной обстановке, к мероприятиям были привлечены руководители всех муниципальных образований Северной Осетии, уточнила она.