Россиянка Сидельникова выиграла чемпионат Европы по борьбе

Россиянка Анастасия Сидельникова выиграла чемпионат Европы по борьбе в весовой категории до 59 кг. Турнир проходит в Братиславе и завершится 13 апреля.

В финальном поединке Сидельникова одержала победу у Бедии Гун из Турции.

Некоторое время назад Екатерина Вербина завоевала золото в весовой категории до 55 кг, Надежда Соколова выиграла бронзу в весе до 50 кг. Российские борцы вольного стиля взяли пять золотых, две серебряные и одну бронзовую медали.

Позднее будут разыграны медали в греко-римской борьбе. Спортсмены из России выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы.