Госдеп подтвердил отставку американского посла на Украине

© Kevin Dietsch/ Getty Images/ТАСС

Госдепартамент США подтвердил предстоящую отставку американского посла на Украине Бриджит Бринк. Об этом заявила руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс в ходе брифинга.

"Да, она возвращается домой", - сказала представитель Госдепа, отвечая на просьбу подтвердить предстоящую отставку Бринк с поста главы американского диппредставительства в Киеве. "Она отлично показала себя, и мы желаем ей всего наилучшего", - добавила Брюс.

Ранее о планах Бринк уйти в отставку и покинуть дипслужбу в ближайшие недели информировало со ссылкой на источники агентство Reuters. По его данным, Бринк покинет должность по собственному желанию.

Вместе с тем по информации телекомпании CBS, Бринк подавала прошение об отставке еще в январе, но госсекретарь США Марко Рубио изначально отклонил его, рассчитывая оставить ее на посту главы американской дипмиссии в Киеве.

Кандидатуру Бринк на должность посла США на Украине выдвинул в апреле 2022 года экс-президент Джо Байден. В мае того же года кандидатура была утверждена Сенатом Конгресса США и дипломат прибыла в украинскую столицу.