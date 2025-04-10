Лукашенко заявил, что в Великую Отечественную погиб каждый третий белорус

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В годы Великой Отечественной войны погибла треть жителей Белоруссии. На это обратил внимание глава белорусского государства Александр Лукашенко в интервью МТРК "Мир".

"Мы думали, что у нас погиб каждый четвертый человек. Ничего подобного - каждый третий погиб, мы это точно знаем. Я боюсь, чтобы еще больше не было", - указал он.

"На памятнике в Хатыни написано, что где-то 680 деревень было сожжено и уничтожено. Сейчас мы имеем уже более 800. Это число растет, боюсь, до 1 000 дорастет. Так и с погибшими", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, "то руководство страны понимало, что какая-то вина в этом и их есть, поэтому не пыталось показать, что вот на-гора столько погибло". "Я их не критикую, это люди, прошедшие через ад. Очень много погибло. Никакие не 25 или 27 млн, а больше 30 млн советских людей погибло в ту страшную войну. Это величайшая ответственность - ссылаться на то, что было, и делать это своим достоянием", - заявил он.

В 1941 году население БССР насчитывало порядка 9 млн человек.