Трамп рассчитывает довольно скоро выйти на договоренности с Москвой и Киевом

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Вашингтон рассчитывает довольно скоро выйти на договоренности с Москвой и Киевом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Мы надеемся, что сможем сравнительно скоро заключить сделку с Россией и Украиной, чтобы положить конец военным действиям", - отметил он.

Вместе с тем, по словам американского лидера, США рассмотрят утверждения украинской стороны об участии граждан Китая в специальной военной операции РФ на Украине. "Мы изучим это", - указал он. "Но мы действительно стремимся к тому, чтобы остановить эту войну", - заверил Трамп.

В среду МИД КНР заявил, что Пекин не направлял своих военнослужащих для участия в украинском конфликте, власти страны требуют от граждан избегать вовлеченности в боевые действия. Ранее на Украине начали тиражироваться сообщения о якобы имеющем место участии граждан КНР в боях.