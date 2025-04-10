Дегтярев заявил о необходимости возвращения пива на стадионы

© Александр Щербак/ ТАСС

Пиво необходимо вернуть на стадионы, так как оно является частью культуры боления. Соответствующую точку зрения изложил министр спорта России Михаил Дегтярев.

"У меня однозначная позиция: возвращать пиво на стадионы пиво нужно, поскольку это часть зрелища, это не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни, это культура боления. И люди, которые собираются на стадионах, они не спортсмены, они болельщики", - сказал министр в эфире радиостанции "Серебряный дождь".

Запрет на продажу пива на спортивных объектах введен с 2005 года.