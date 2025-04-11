Вихри имперские веют над нами...

Игорь Николайчук, Центр специальных медиаметрических исследований

По моему личному мнению, назревший и неизбежный передел мира, связанный с коренными изменениями в соотношении финансово-экономических потенциалов ведущих государств, проходит не на фоне угрюмой гонки вооружений, как перед предыдущими мировыми войнами, а в пассионарных декорациях имперского модуса вивенди политиков.

Вот, например, Трамп. Фактически он презентует себя следующим образом: «Мы, Дональд Первый, Император Североатлантический, Царь Мексиканский, Великий князь Гренландский, и прочая, и прочая, и прочая...». Вообще-то подобное в принципе имеет право быть. После успешного мятежа, когда североамериканские колонии отделились от британской короны, победоносные генералы умоляли Вашингтона стать «..нормальным, понимаешь!..» императором на новой площадке. Но зловредные европейские континентальные масоны, напрямую и на месте курирующие мятежников и помешанные на своих «свободе, равенстве, братстве», зашлись в истерике и приказали строить «демократию». А генералам дали такого дрозда, что в США с самого первого дня независимости армия строго вне политики, умирать надо не за «веру, царя и отечество», а «выполняя свой долг перед страной», и вообще там даже ордена не предусмотрены (монархическая отрыжка!), ‑ только медали! Так что Дональд как бы возвращается к здоровым англосаксонским истокам.

Сполохи идей о возрождении империй после краха биполярного мира и в условиях ожидания экономического коллапса, когда «на улицах появится много агрессивно настроенных бедных» поигрывают по всему миру. Турция, Россия, Евросоюз – это уже банально. Здесь главное не только «история», но и наличие политической воли, наличие конкретного носителя и выразителя этой воли.

Ожидаемой неожиданностью стала гальванизация трупа Австро-Венгерской империи. Австрия сегодня, увы, никто и звать ее никак! Это все-таки часть «евросоюза», в новом понимании – Четвертого Рейха. Немцы! А вот Венгрия...

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан всегда придерживался курса, который отличался от курса, задаваемого Европейской комиссией и не скрывал своих амбиций расширить политические и экономическое влияние своей страны в тех государствах региона, которые считаются венгерской исторической территорией.

В начале апреля произошла тихая сенсация. Сербский премьер Вучич заявил, что Сербия и Венгрия идут к созданию альянса в сфере обороны. Вообще-то руководство двух государств еще в июне 2023 года в поселке Палич на сербской территории близ венгерской границы провело заседание стратегического совета по сотрудничеству Сербии и Венгрии. Как сообщало сербское МО, речь шла об укреплении военного и военно-технического взаимодействия. 1 апреля министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки прибыл в Сербию, где его торжественно на военном аэродроме в Батайнице под Белградом встретил сербский министр обороны Братислав Гашич. Затем глава венгерского МО был принят президентом Сербии. В присутствии Вучича Салаи-Бобровницки и Гашич подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2025 год и документ о реализации стратегического сотрудничества в сфере обороны между Сербией и Венгрией. Это как бы и маркирует собой рождение альянса. Поговаривают, что к Союзу может присоединиться Словакия, а там дело пойдет...

Оно бы все хорошо в глобальном масштабе, но на самом деле сотрудничество не от счастливой жизни. На вооружении сербской армии стоит большое количество советской военной техники, в том числе самолеты МиГ-29, к которым Сербия пытается найти запчасти. Будапешт активно продает Белграду эти свои списанные самолеты и советские бронетранспортеры. Есть и другие точки соприкосновения, например, энергетика. Да всего и не перечислишь.

Новость о создании военного союза в центре Европы, где одна из сторон не является членом НАТО, разумеется, вызвала большой резонанс. С другой стороны, канал Al Jazeera называет документ, подписанный сербским и венгерским военным ведомствами, «большой новостью, про которую быстро все забудут». Наверное, это правильная оценка. Но венгерский национальный дух не смирился с фактом чудовищного «обрезания» территорий независимой Венгрии победителями в Первой мировой войне. Вековая мечта о выходе к Адриатическому морю ‑ не мытьем, так катанием ‑ жива, что и улавливает националист Орбан. И поддержка будет.

Давайте посмотрим, интернет-пользователи каких стран мира одинаково интересуются и Венгрией, и Сербией. Это как бы потенциальные болельщики за новый славяно-угорский альянс. Перечислим: Норвегия, США, Беларусь, Турция, Франция, Австрия. Россия, конечно, контрастно просербская, но есть регионы с результатом «фифти-фифти». В их числе Пермский край, Удмуртия, Мордовия, Марий-Эл, Карелия. Да, не пошли предки этих людей в свое время за князем Арпадом на Дунай, но кровь одна!

Жители Ужгородской и Закарпатской областей Украины, где много этнических венгров, считают Ужгород Европой, а Черновцы – маленькой Веной. Местные власти с каким-то остервенением отказывают Киеву увековечивать память «гражданина Австро-Венгрии» Степана Бандеры, но воздвигают памятники Марии-Терезии и «нашему Ференцу Йошке» - императору Францу-Иосифу. Бандеровцы обливают престарелого императора красной краской, совсем как какого-нибудь коммунистического начальника или советского полководца.

Времена и обстоятельства за сто с лишним лет сильно изменились, и любые литературные метафоры хромают, но так и хочется представить Виктора Орбана в образе бравого солдата Швейка, который в день, когда его мобилизовали на войну, потрясал костылями и кричал «На Белград! На Белград!». Швейк собрал вокруг себя большую толпу патриотов, а полицейский отдал ему честь...