Песков подтвердил, что Уиткофф прибыл в Россию

© Andrew Thomas via Reuters Connect/ТАСС

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прилетел в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, он, действительно, прилетел", - сказал пресс-секретарь при общении с журналистами.

Он отметил, что Кремль своевременно даст информацию, если глава российского государства Владимир Путин встретится с Уиткоффом.

Согласно данным трекингового сервиса Flightradar, самолет спецпосланника американского лидера совершил посадку в Санкт-Петербурге около 10:00 мск.

Ранее портал Аxios со ссылкой на источники писал, что Уиткофф направился в России на встречу с Путиным. Ранее такая встреча состоялась в РФ 13 марта текущего года.