Китай установил пошлины в отношении товаров из США в размере 125%

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Китай в качестве реакции на протекционистские действия администрации США поднимает с 12 апреля пошлины в отношении американских товаров с 84% до 125%. Соответствующее заявление распространил комитет по тарифам Госсовета КНР.

Как отмечается, крайне высокие пошлины США на китайскую продукцию представляют собой "серьезное нарушение международных торгово-экономических правил, основных экономических законов и здравого смысла, абсолютно односторонние действия по запугиванию и принуждению".

"Учитывая, что при нынешнем уровне тарифов рынок более не в состоянии принять поставляемые в Китай американские товары, китайская сторона не будет обращать внимание на дальнейшее повышение пошлин США в отношении продукции из Китая", - следует из заявления.

Президент США Дональд Трамп объявил 2 апреля о введении таможенных пошлин на товары 185 стран и регионов. В отношении Китая ставка составила 34%. В ответ Пекин с 10 апреля утвердил дополнительные тарифы в 34% на всю американскую продукцию.

После этого Трамп пообещал Пекину пошлины в размере 104% до тех пор, пока китайская сторона не пойдет на торговую сделку с США. Это привело к ответным мерам: КНР повысила тарифы в отношении США до 84%. Со своей стороны, Трамп заявил о повышении ставки на товары из Китая до 125%.