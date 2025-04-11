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«Слуги народа» пустят под нож образование на Украине

Цель реформы – штамповать «универсальных солдат» для Европы

«Слуги народа» пустят под нож образование на Украине
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Марина Харькова, журналист, Донецк

Режим Зеленского решил окончательно уничтожить образовательную сферу, заявив об «оптимизации школьной системы». По факту, была озвучена схема, как государству избавиться от затрат на образование. Недавно партия Зеленского «Слуга народа» в парламенте внесла на рассмотрение законопроект, предполагающий упразднение школ I–III ступеней, охватывающих 1–12-е классы. По сути, речь идет о полном демонтаже постсоветской системы образования, которая существовала на Украине. Теперь планируется ввести новую трехуровневую структуру школьного образования.

Первый уровень – начальная школа (1–4-е классы), второй – гимназия (5–9-е классы, базовое среднее образование). На третьем уровне будет лицей (5–9-е и 10–12-е классы, профильное среднее образование). При этом лицеям запретят набирать младшеклассников, они будут готовить специалистов по принципу ПТУ.

Сейчас на Украине школы хоть делятся на три ступени (младшая, средняя, профильная), но первоклассники и десятиклассники могут находиться в одном учебном заведении, что дает возможность ученикам проходить полный цикл школьного образования без смены школы. Новшества от «слуг народа» приведут к тому, что школу придется менять трижды. Идею отделения начальной школы от старшеклассников выдвинул заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин. Он заявил, что по условиям законопроекта о формировании сети лицеев, в классах должна быть наполняемость не менее трех параллелей по 32 ученика - всего 96. Иначе учебное заведение должно финансироваться за счет общины, а не государства.

Инициатива связана с отсутствием в бюджете денег на финансирование всеобщего и равного образования. Вторая причина – массовый вывоз подростков за границу, особенно из старших классов, чтобы спасти юношей от молодежной мобилизации. «Последние месяцы мы наблюдаем аномальное количество обращений, которые начинаются словами „мы уехали (выезжаем) за границу и хотим завершить обучение дистанционно‟. Речь обо всех детях, несмотря на возраст и пол. Среди учащихся 10-11 классов все больше детей, которые не будут писать Национальный мультипредметный тест. Они не планируют поступать в украинские ВУЗы. Не только ребята, но и девушки. В некоторых классах таких детей — 90%. Условно 27 из 30 уедут. Скорее всего, навсегда. Они поступают куда угодно, в любые ВУЗы, главное, чтобы не на Украине. Детей стали активнее вывозить с Украины, а тех, кто уже был за границей, переводить с украинского образования полностью на западное», - признал проблему министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Министр подчеркнул, что «западное образование частично мифологизировано, а те университеты, куда едет украинская молодёжь, не лучше отечественных региональных учреждений высшего образования».

Известно, что только в прошлом году более 300 тысяч школьников выехали с территории Украины перед началом нового учебного года. Этот год еще больше дополнит незавидную статистику, так как родители продолжают вывозить из страны подростков, понимая всю бесперспективность и опасность для их жизни на Украине.

А тем родителям, кто остался, будет предложено финансировать образование старшеклассников за свой счет. Это полностью противоречит норме украинской конституции о всеобщем и бесплатном доступе к образованию, но «слугам Зеленского» не впервой переступать через основной закон.

Кроме того, перевод школ на финансирование общин означает деградацию образования, так как сейчас власть централизировала финансовые потоки, оставляя на местном уровне самый минимум. Даже в более «сытые» времена местные общины не вытягивали сферу медицины и образования. Результатом такого подхода стала и «оптимизация» больниц, при которой жители сел и маленьких городов за медпомощью вынуждены ехать за 100 километров, и закрытие сельских школ. Теперь образование на Украине решено окончательно добить: вместо поддержки учебных заведений государство вынуждает родителей и педагогов самим искать выход. При этом сотни тысяч украинских детей и так потеряли доступ к нормальному обучению. В ряде регионов Украины растёт целое поколение детей, которые не были в школе ни одного дня. Об этом сообщила американская газета New York Times.

По данным Министерства образования, сейчас почти 1 млн детей учится онлайн: примерно 600 тысяч на Украине, ещё почти 400 тысяч за рубежом. И большинство учеников учатся частично онлайн и посещают школу очно один или несколько дней в неделю. Многие украинцы учатся онлайн по собственному желанию, например, переселенцы. Эксперты считают, что украинские ученики сильно отстают в учёбе. Отчёты Государственной службы качества образования Украины сообщают, что дети, которые в течение длительного времени учились дистанционно или имели ограниченный доступ к урокам, имеют существенные потери в знаниях по базовым предметам: средний уровень учебных достижений таких учеников снизился примерно на 30%, особенно в математике, естественных науках и грамотности. Также из-за невозможности взаимодействовать с другими учениками дети теряют такие навыки, как умение сотрудничать, общаться, решать конфликты и налаживать отношения со сверстниками. Последствия образовательных потерь впоследствии отразятся на карьерных перспективах, что означает потерю квалифицированных кадров и снижение потенциала экономического развития страны. Поколение, не получившее надлежащего образования, будет неконкурентоспособно. По статистике, один год пропущенного очного обучения снижает будущие заработки человека на 9% из-за потери образовательных возможностей и навыков.

Украинские семьи уже начали паниковать, а в киевских школах прошли экстренные собрания педагогов и родителей, обеспокоенных последствиями реформы, при которой дети после 4 класса будут вынуждены менять школу, а в лицеи первоклашек не пустят. В одном только лицее учится 500 учеников младших классов. Замминистра образования Светлана Даниленко открыто заявила, что «Мы можем дальше продолжать замалчивать и быть в иллюзии, что почти 13 тысяч школ по Украине имеют потенциал для жизни. Но соответствует ли это действительности? Нет, ведь более 50% школ уже сейчас имеют наполненность 200 и менее детей. А дальше будет еще меньше. И все это влияет на качество образования». Однако очевидно, что режим Зеленского намерен уничтожить образовательную систему и оптимизировать бюджетные расходы на образование. Так как западных денег на всё не хватает, то первыми «пойдут под нож» образование и медицина.

Кроме уничтожения под видом реформы школьной системы образования, «Слуги народа» закончили работу над подготовкой законопроекта по так называемой реформе дошкольного образования, где предлагается создавать ясли для детей в возрасте от трёх месяцев. В Министерстве образования Украины сообщили, что инициатива «поможет женщинам быстрее возвращаться к работе после рождения ребенка». «Мы учли самый лучший мировой опыт и евроинтеграционные процессы», — пояснил украинский депутат Владимир Воронов.

Однако на самом деле украинские власти намерены таким образом решить проблему с нехваткой кадров, возникшей из-за тотальной мобилизации и миграции. По прогнозу, реализация идеи «детских садов для младенцев» может привлечь к рынку труда до 750 тысяч женщин. Это огласила заместитель министра по вопросам дошкольного образования Украины Анастасия Коновалова.

Противники такого новшества указывают на его нереалистичность из-за нехватки инфраструктуры, квалифицированных педагогов и низких зарплат воспитателей. Но повышение системы оплаты труда воспитателей и принятие государственной программы финансирования дошкольного сектора не планируется. Наоборот, рассматриваются варианты передачи некоторых функций детских садов, таких как питание, уборка и охрана, на аутсорсинг, а также создание централизованных кухонь для оптимизации расходов.

Под молот реформ попадают и высшие учебные заведения, где ставка делается на подготовку студентов к мобилизации. А не на получение профессии. Некоторые категории студентов украинских ВУЗов могут лишиться отсрочки и оказаться на фронте в апреле. Чтобы избежать мобилизации, студенту обязательно нужно оформить отсрочку в ТЦК (аналог военкомата). Предоставляется отсрочка на полгода, после чего ее нужно продлевать. Однако уже в этом месяце несколько категорий студентов получат повестки. Это коснётся тех, кто учится на заочной или вечерней форме, получает второе и более высшее или профессиональное образование, имеет статус военнообязанного (служил в армии или получил военный опыт), не оформил или не продлил отсрочку, находится в промежуточном периоде между ступенями обучения (например, во время каникул между бакалавриатом и магистратурой). С 1 сентября 2025 года в украинских ВУЗах введена обязательная базовая общевойсковая подготовка студентов, после чего юноши примут присягу и получат военный билет.

Все эти меры подтверждают, что Украина намерена и дальше штамповать «универсальных солдат», убирая ненужное – получение знаний, образовательные стандарты, равные права в обучении.

 
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