Арабист Онтиков: Макрон саботирует политику Трампа на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция может признать независимое государство Палестина в июне 2025 года. «Мы должны двигаться к признанию (Палестины), и мы сделаем это в ближайшие месяцы», — сказал Макрон в эфире телеканала France 5.

Он подчеркнул, что хочет участвовать в коллективной динамике, которая также должна позволить всем тем, кто защищает Палестину, признать Израиль. Объявить о признании Палестины Франция может на конференции в Нью-Йорке по урегулированию израильско-палестинского конфликта, пишет The Guardian.

Главы МИД Египта, Иордании, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии заявили, что примут участие в международной конференции по Палестине в июне 2025 года. Министры могут начать реализацию решения о создании двух государств, «чтобы устранить корень напряженности на Ближнем Востоке».

Политолог, арабист Андрей Онтиков «это заявление Макрона однозначно следует рассматривать, как противодействие политике Трампа на Ближнем Востоке. Понятно, что у европейцев всегда изначально позиции по палестино-израильскому урегулированию были отличны от позиции США. Но при этом если брать нынешний момент, то понятно, что речь идет не столько о признании, не столько о беспокойстве французов палестино-израильской проблемой, сколько попытками вставлять палки в колеса нынешней американской администрации».

По словам эксперта, «особых последствий от такого решения для ситуации на Ближнем Востоке не будет. Да, Израиль может выразить какую-то озабоченность и может быть некий протест. А так в принципе ничего не поменяется. Все понимают, что сейчас идут политические игрища, и они не связаны с намерением Франции урегулировать палестино-израильский конфликт. Это связано только с намерениями французов усложнять жизнь Трампу. Поэтому это может проявиться в имеющихся противоречиях между европейцами и американцами, но на Ближнем Востоке этот никак не отразится. Все прекрасно понимают, почему французы это делают».