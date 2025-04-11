Глава МО РФ проинспектировал группировку "Запад" в зоне СВО

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Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад" ВС РФ, провел совещание и заслушал доклады по нынешнему положению дел. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Запад", где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и характеру действий противника", - говорится в сообщении.

Белоусов также выразил благодарность военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО. "За проявленные самоотверженность и героизм министр вручил военнослужащим госнаграды. В том числе ордена Мужества, медали "За отвагу" и знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени", - указали в российском оборонном ведомстве.