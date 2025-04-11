Саммит Евросоюза и Китая состоится в июле в КНР

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Следующий саммит Евросоюза и Китая состоится в июле в КНР. Об этом информировали в Евросовете.

Отмечается, что встреча приурочена к 50-летию отношений между Брюсселем и Пекином. При этом точная дата саммита пока не называется.

Последний саммит ЕС и КНР прошел в декабре 2023 года в Пекине.