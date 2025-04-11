Японовед Кистанов: Япония не станет преднамеренно обострять отношения с США

Решение президента США Дональда рампа приостановить действие новых импортных тарифов на 3 месяца было принято после того, как Япония начала массово распродавать американские гособлигации, что привело к обвалу на рынке, сообщает The New York Post со ссылкой на гендиректора крупного финансового учреждения. "Сначала думали, что это распродает Китай. Но это была дружественная нам страна - Япония, продававшая облигации в огромных количествах и поднявшая тем самым процентные ставки до опасного уровня.

Руководитель Центра Японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов тем не менее считает, что «в пику Трампу специально, намеренно, Япония вряд ли на это пойдет. США для Японии исключительно важная страна со всех точек зрения, и прежде всего с точки зрения обеспечения ее безопасности. Ведь на основе договора о безопасности, который существует между Японией и США, США должны защищать Японию, обеспечивать ее безопасность от внешних угроз, а таковыми сегодня являются Китай, КНДР и Россия. Японцы постоянно твердят, что ситуация вокруг Японии ухудшается, напряженность растет, и нужно укреплять союз с США. Да и в экономике Япония и США очень сильно завязаны. Кроме того Япония очень сильно опасалась, что Трамп будет вести жесткую линию в сфере торговли, но они в значительной степени были развеяны на встрече Исибы и Трампа 7 февраля. Поэтому Япония вот так резко против США, как другие страны, не выступает и стремится не раздражать Трампа. Япония очень надеялась, что Трамп пойдет на какие-то исключения для Японии по части тарифов, и они без конца направляли в США своего министра внешней торговли для переговоров. Но все было неудачно, и Трамп не пошел на исключения для Японии. Поэтому такой шаг Японии, скорее, от безысходности. Хотя нельзя исключать, что это такой замаскированный ответ на недружественную политику Трампа в отношении Японии в сфере торговли, но скорее всего, все-таки это от безысходности».

По мнению эксперта, «чсли использовать принцип «око за око», то США могут пойти дальше и повышать тарифы, как это они сделали в отношении Китая. К тому же, не надо забывать, что в отношении Японии тарифы были повышены умеренно - на 25%, поэтому США могут повысить их еще. Других вариантов ответа я не вижу. Возникнет замкнутый круг».