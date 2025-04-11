Трамп считает кошмарным крушение вертолета в Нью-Йорке

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Президент США Дональд Трамп назвал кошмарным крушение туристического вертолета в Нью-Йорке и пообещал, что власти вскоре представят предварительные выводы о причинах трагедии.

"Кошмарное падение вертолета в реку Гудзон. Похоже, что с нами больше нет шести человек: пилота, двух совершеннолетних и трех детей. Кадры крушения вселяют ужас", - указал глава Белого дома в соцсети X.

"Министр транспорта США Шон Даффи и его талантливые подчиненные активно занимаются делом. Вскоре последует информация о том, что именно произошло и почему", - добавил американский лидер.

Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что погибли все шесть человек, находившихся на борту вертолета, упавшего в Гудзон. Согласно данным телеканала ABC News, в результате катастрофы погибли глава подразделения Siemens в Испании и Юго-Западной Европе Агустин Эскобар, его жена Мерсе Кампруби Монталь и трое их детей. Вместе с тем погиб пилот воздушного судна.