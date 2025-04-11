Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии

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Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии в пятницу отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня слабеет к рублю, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 2,31% - до 2 828,07 и 1 047,93 пункта соответственно. Курс юаня к рублю опускался на 4,9 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,48 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи рос и торговался на уровне 2 833,05 пункта (+2,49%), индекс РТС составлял 1 049,77 пункта (+2,49%). Вместе с тем курс юаня ускорил снижение до 11,4475 рубля (-8,15 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.