Рахмон и Токаев приедут в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы

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Президенты Казахстана и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон приедут в Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.

"Сегодня уже прозвучало, что главы государств СНГ, в том числе уважаемый Эмомали Рахмон и Касым-Жомарт Кемелевич Токаев будут участвовать в торжественных мероприятиях 9 мая в Москве", - сказал он журналистам в ходе заседания СМИД СНГ.

Президент РФ Владимир Путин в декабре прошлого года на встрече с лидерами стран СНГ пригласил их на празднования Победы в Москву 9 мая. Он отметил, что воинские расчеты из стран Содружества также смогут принять участие в параде.