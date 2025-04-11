Залужный: армии Запада без модернизации ожидает разгром

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Армии Запада слишком полагаются на свои вооружения и опыт предыдущих конфликтов, в результате они могут не справиться с новыми методами ведения боевых действий и их ждет поражение. На это обратил внимание бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в материале для журнала Defense One.

"Убаюканные десятилетиями доминирования во всех сферах, западные армии слишком долго оставалась в состоянии спячки. Если они встретятся с противником, который будет массово использовать оптимизированные для войны на истощение автономные виды вооружений, они могут окончить свое существование так же, как произошло с жертвами немецкого блицкрига во Вторую мировую", - указал Залужный.

По его словам, в современном конфликте главенствующая роль отведена различным автономным системам вооружений - тактическим беспилотникам; морским беспилотникам; автономным платформам для доставки боеприпасов и эвакуации раненых; средствам радиоэлектронной борьбы. Все это позволяет отслеживать любые движения в зоне боевых действий и оперативно атаковать.

Экс-главком отметил, что средства радиоэлектронной борьбы ограничивают возможности для обмена данными в беспроводном формате, который является наиболее привычным для западных армий, на смену ему приходит оптоволокно. Для защиты кабели прокладываются под водой и под землей. Вместе с тем новые средства ведения боевых действий стоят гораздо дешевле производимых западными корпорациями вооружений.

В этой ситуации прорыв для украинских сил невозможен, даже "если есть готовность нести тяжелые потери", подчеркнул Залужный. "Мобильность приносится в жертву защите, и за этим следует патовая ситуация", - указал он.

Залужный занимал пост главкома ВСУ в 2023 году.