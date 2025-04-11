Президент Шри-Ланки сравнил повышение тарифов США с последствиями цунами

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Президент Шри-Ланки Кумара Диссанаяке охарактеризовал применение президентом США Дональдом Трампом тарифа в 34% на ланкийский экспорт как национальное бедствие для островного государства.

"Новые американские пошлины были неожиданными для Шри-Ланки, мы не были готовы к ним. Они стали национальным бедствием для нашей страны, ущерб от которого сопоставим с последствиями пандемии коронавируса и атаки цунами", - сказал он на встрече с лидерами ланкийских оппозиционных партий, пишет газета Daily Mirror.

По словам Диссанаяке, с последствиями введения американских тарифов необходимо бороться всем политическим силам Шри-Ланки, правительство рассчитывает на поддержку оппозиции. Участники совещания призвали главу государства рассмотреть отмену ланкийских пошлин на импорт товаров США и обсудить с Вашингтоном вопрос о расширении американских инвестиций в экономику Шри-Ланки для производства продукции на экспорт с использованием тарифных льгот в рамках Соглашения о свободной торговле.

Соединенные Штаты являются одним из крупнейших торговых партнеров Шри-Ланки, общий объем годового экспорта на американский рынок ланкийских товаров, преимущественно швейных изделий, составляет $3 млрд.