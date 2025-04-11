Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум

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Цена фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше $3 250 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 13:13 мск, стоимость золота демонстрировала рост на 0,44% и составляла $3 251,9 за тройскую унцию. К 13:28 мск цена драгметалла замедлила рост до $3 248,8 за унцию (+0,35%).

Вместе с тем цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на бирже ICE в Лондоне росла на 0,8%, до $63,91 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в мае текущего года выросла на 1,47% и составляла $60,67 за баррель.