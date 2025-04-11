ФОМ: о доверии Путину заявили 80% опрошенных россиян

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Уровень доверия граждан президенту РФ Владимиру Путину составляет 80% (минус 2 п.п. за неделю), по мнению 81% (минус 2 п.п.) опрошенных россиян, глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 4 по 6 апреля среди 1,5 тыс. жителей страны.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 56% респондентов (минус 4 п.п.). О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 60% сограждан (минус 5 п.п.).

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 46%, КПРФ - 8%, ЛДПР - 9%, "Справедливой России - За правду" - 4%, "Новых людей" - 2%.