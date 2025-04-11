Дмитриев провел встречу с Уиткоффом в Петербурге

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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в "Гранд отеле Европа" в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в 13:08 мск журналисты, собравшиеся у входа в гостиницу в центре города, видели, как Дмитриев и Уиткофф вышли из здания и уехали. Дмитриев проводил Уиткоффа до автомобиля.

Как отмечается, на фоне информации о визите Уиткоффа в центре Петербурга ограничено движение по ряду улиц, при этом уровень пробок соответствует традиционным для пятницы показателям.