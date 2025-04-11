Си Цзиньпин заявил, что победителей в тарифных войнах не бывает

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Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что в тарифных войнах не может быть победителей, передает Центральное телевидение Китая.

"В тарифных войнах нет победителей, если противопоставлять себя миру, то окажешься в изоляции", - сказал он в ходе состоявшейся в Пекине встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Си Цзиньпин отметил, что КНР и ЕС входят в число крупнейших экономик мира и твердо поддерживают экономическую глобализацию и свободную торговлю.

"Китай и Евросоюз должны выполнять свои международные обязательства, совместно защищать экономическую глобализацию и международную торговую среду, противостоять одностороннему давлению, не только защищать свои собственные законные права и интересы, но и обеспечивать международную справедливость, а также отстаивать международные правила и порядок", - указал он.