Назван самый распространенный аллерген у детей в России

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Самым распространенным аллергеном для детей в России стало яйцо, оттеснив на второе место белки коровьего молока. Об этом заявила заведующая отделением аллергологии и диетотерапии клиники ФИЦ питания и биотехнологии Вера Ревякина в беседе с ТАСС.

"Ведущими аллергенами у детей в России являются белки коровьего молока, а получается, что на первое место выходит яйцо. При этом те аллергены, которые содержатся в яйце, добавляют не только в пищевые продукты, но и в косметические изделия - в шампуни", - указала она.

По словам специалиста, второе место среди аллергенов занимают белки коровьего молока. "Большое значение имеют также морепродукты - креветки, рыба. Из растительных пищевых продуктов это орехи, в частности, арахис - и соя. Это основные продукты, которые наиболее часто вызывают аллергические реакции. Сегодня к ним добавились кунжут и различные специи", - рассказала она.

Ревякина также обратила внимание на многообразие клинических проявлений аллергии, которое вызывает существенные дифференциальные трудности в установлении истинной причины заболевания. "Аллергия не равна пищевой непереносимости", - уточнила собеседница агентства.

У детей с пищевой аллергией часто проявляется железодефицитная анемия. Сегодня диагностика существенно продвинулась за счет методов молекулярной диагностики, заметила она.