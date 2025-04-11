Причиной крушения вертолета в ЮАР стал пингвин в коробке

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Причиной падения вертолета в Южно-Африканской Республике послужило несоблюдение правил безопасности при перевозке пингвина. Коробка с животным случайно задела рычаг управления, что повлекло за собой крушение воздушного судна, следует из отчета Управления гражданской авиации ЮАР.

Инцидент произошел еще 19 января, тогда на острове Бёрд в Восточной Капской провинции потерпел крушение легкий вертолет Robinson R44.

Одним из трех пассажиров на борту был неназванный эксперт, который намеревался провести наблюдения окрестностей с воздуха. Вертолет сел на остров Бёрд, где обитают пингвины, одного из них эксперт попросил забрать с собой. Птицу поместили в картонную коробку, которую держал у себя на коленях один из пассажиров, сидевший рядом с пилотом.

Вскоре после взлета, на высоте примерно 15 м, коробка с пингвином соскользнула вправо, сдвинув ручку управления вертолетом. В результате машина резко накренилась, лопасти задели землю и вертолет рухнул, получив сильные повреждения. "Никто на борту не пострадал, в том числе пингвин", - сказано в отчете.

Следователи пришли к заключению, что пилот нарушил правила безопасности: не убедился перед взлетом, что все предметы на борту надежно закреплены, не уведомил оператора и не внес в бортовой журнал сведения о транспортировке груза.