Лавров напомнил о высказываниях Зеленского про ненависть к русским

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Администрация президента США Дональда Трампа понимает, что Владимир Зеленский ненавидит русских и ему придется согласиться на территориальные потери. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц СНГ.

Он напомнил, что Зеленский в одном из интервью сказал, что "им движет, в первую очередь, ненависть к русским". По словам министра, Москва ни за что не позволит отдать такому человеку территории с русскими людьми.

"На вопрос, лично ли к президенту РФ Владимиру Путину, он сказал: "Нет, ко всем русским. Я их всех ненавижу". Ну и что, такому человеку даже гипотетически можно подумать отдать этих людей? Да ни за что и никогда! И это понимание тоже есть у администрации Трампа, которая неоднократно публично говорила, что придется Зеленскому смириться и с территориальным вопросом", - отметил Лавров.

Представители нынешней администрации США понимают, что "возвращение к границам 1991 года, на чем по-прежнему настаивает Зеленский, невозможно хотя бы потому, что на этих территориях живут люди, которых Зеленский называет "существами", указал глава российской дипломатии.

"Он об этом говорил еще до начала специальной военной операции. Люди, которым он посоветовал, если они ощущают себя частью русской культуры, "проваливать в Россию", - добавил Лавров.