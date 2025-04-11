Кобахидзе: Грузию в 2022 году призывали присоединиться к конфликту между Россией и Украиной

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Грузия в феврале 2022 года два раза получила запрос от иностранных государств вступить в конфликт между Россией и Украиной. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на Антальском дипломатическом форуме.

"В феврале 2022 года мы получили запрос присоединиться к военному конфликту между Россией и Украиной. Еще один подобный запрос мы получили в конце февраля 2022 года. Был очень грубый политический интерес по отношению к Грузии. В такой ситуации дипломатия не была полезной. Мы были вынуждены запустить интенсивную политическую борьбу для защиты национальных интересов Грузии и мира", - сказал он.

Кобахидзе отметил, что Грузия и грузинские власти до сих пор сталкиваются с этими вызовами. "Мы сосредоточены на борьбе за мир и благосостояние нашей нации, прибегая к разным дипломатическим методам", - указал он.

По словам главы грузинского правительства, необходимо дождаться установления мира. Как только воцарится мир, дипломатия вновь начнет преобладать над грубым политическим интересом, полагает он.

Ираклий Гарибашвили 25 февраля 2022 года, будучи премьер-министром Грузии, заявил, что не намерен вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами. В марте 2024 года Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси из-за позиции грузинских властей в вопросе санкций.