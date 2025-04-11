Жители России назвали самые неудобные темы на первом свидании

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Жители России на первом свидании не готовы обсуждать темы личных финансов, прошлых отношений, а также политические или религиозные взгляды. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса "VK знакомства".

"Опрос показал, что чаще всего напряжение возникает при обсуждении личных финансов (35%), прошлых отношений (24%) и политических или религиозных взглядов (21%)", - следует из материалов исследования.

Как отмечается, другими неудобными темами для обсуждения стали вопросы о личном здоровье и планы на создание семьи. При этом 28% участников опроса предпочитают сразу обсудить неудобные темы, чтобы избежать разногласий в будущем, 29% полагают, что лучше дождаться подходящего момента, и лишь 7% респондентов уверены, что такие темы могут ухудшить отношения.

Вместе с тем среди самых неловких вопросов на первом свидании лидируют вопросы о количестве партнеров и о том, почему человек сейчас не состоит в отношениях. Кроме того, в топе антирейтинга вопросы о заработке и о расставании с предыдущим партнером.

Исследование проведено в апреле текущего года методом онлайн-опроса среди 1 500 граждан из разных городов РФ.