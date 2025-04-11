Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 235 военных

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Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили более 235 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 235 военнослужащих, уничтожены две боевые бронемашины, семь автомобилей и инженерная машина", - указали в российском оборонном ведомстве.

Всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял более 73 645 военных, 405 танков, 331 БМП, 301 бронетранспортер, 2 264 боевые бронемашины, 2 671 автомобиль, 601 артиллерийское орудие, 53 пусковые установки РСЗО, уточнили в МО РФ.