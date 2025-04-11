Си Цзиньпин намерен посетить Вьетнам, Малайзию и Камбоджу 14-18 апреля

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Председатель КНР Си Цзиньпин совершит госвизиты во Вьетнам, Малайзию и Камбоджу 14-18 апреля. Соответствующее сообщение распространил МИД КНР.

Си Цзиньпин посетит Ханой 14-15 апреля по приглашению генсека Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама и президента республики Лыонг Кыонга, сказано в сообщении. Планируется, что 15-18 апреля глава КНР посетит Куала-Лумпур и Пномпень по приглашению короля Малайзии Ибрагима и короля Камбоджи Нородома Сиамони.

Вьетнам, Малайзия и Камбоджа - члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), товарооборот Китая с которой по итогам 2024 года увеличился на 7,8% по сравнению с годом ранее и составил $982,33 млрд. Ключевым партнером КНР среди стран сообщества выступает Вьетнам, на который приходится около 27% ($260,65 млрд) товарооборота АСЕАН с Китаем.