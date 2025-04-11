Путин отметил важность системного развития всех составляющих ВМФ

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Президент России Владимир Путин подчеркнул важность системного и последовательного развития всех составляющих Военно-морского флота (ВМФ) РФ.

"Важно определить перспективные характеристики и сбалансировать состав, оценить возможности научного и производственного потенциала по проектированию и строительству новых судов", - заявил он в ходе совещания по развитию ВМФ.

Вместе с тем глава государства отметил, что "важно системно и последовательно развивать все составляющие ВМФ". "Речь идет о подводных и надводных группировках кораблей, морской авиации, береговых ракетно-артиллерийских войсках, а также средствах обеспечения", - указал он.