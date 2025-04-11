Аксенов: разлив мазута в Черном море не скажется на туристическом сезоне в Крыму

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Пляжи на территории Крыма очищены, и ситуация вокруг произошедшего зимой разлива мазута в Черном море не должна негативно отразиться на будущем курортном сезоне. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе заседания правительственной комиссии по развитию туризма под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Динамика бронирования увеличивается непосредственно на летний сезон - до 30% к аналогичному периоду прошлого года. У нас по мазуту обстановка спокойная. Все пляжи вычищены, выбросы незначительные, не влияющие на проведение курортного сезона", - отметил он.

Аксенов уточнил, что летом текущего года планируется открыть 340 пляжей, информация об их состоянии будет доступна с 20 апреля на сайте регионального Минкурортов. Вместе с тем на отдельных территориях продолжаются восстановительные работы - устраняются последствия сильного шторма, произошедшего в конце 2023 года.

Ожидается, что в курортный сезон будет работать порядка 1,1 тыс. официальных средств размещения, добавил он.